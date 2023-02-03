انطلاق قمة الاتحاد الأوروبى فى كييف.. فرض عقوبات جديدة على روسيا أبرز المناقشات

فاطمة شوقى

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إثر وصولها للعاصمة الأوكرانية كييف ، أن مناقشات حول عقوبات جديدة ضد روسيا ، ستكون على طاولة مناقشات القمة الأوروبية الأوكرانية اليوم الجمعة، بالاضافة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا، كما أنه من بين القضايا التي سيتم مناقشتها ، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين "سنستمر في زيادة الضغط"، مشيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "بحلول 24 فبراير ، أي بعد عام واحد بالضبط من بدء حرب أوكرانيا ، نعتزم تطبيق الحزمة العاشرة من العقوبات، وسنستمر في دعم أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب ذلك".

وقالت فون دير لاين بعد أن فرضت بروكسل وابلًا من العقوبات للحد من إيرادات موسكو لمدة عام تقريبًا "اليوم ، تدفع روسيا ثمنًا باهظًا للغاية ، لأن عقوباتنا تقوض اقتصادها وتعيده جيلًا إلى الوراء". من بينها ، من أبرز الإجراءات تحديد سعر صادرات النفط الروسية إلى 60 دولارًا. وبحسب أورسولا فون دير لاين ، فإن هذا الحد ، الذي تم تحديده في بداية ديسمبر من قبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا ، "يكلف روسيا بالفعل حوالي 160 مليون يورو في اليوم".

في أوائل ديسمبر ، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا حظرًا على النفط الخام الروسي المنقول بحراً. سيتم تمديد هذا الإجراء الأحد ليشمل شراء المنتجات البترولية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضًا بتحديد أسعار هذه المنتجات.

وقبل تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية ، أعلن المجلس الأوروبي عن صرف 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكيف ، بالإضافة إلى 45 مليون لبعثات تدريبية. وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأوروبية منذ بداية الصراع إلى 60 ألف مليون يورو.

وصرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيبى بوريل ، "سنواصل دعم أوكرانيا طالما أن الأمر ضروري ".

الانضمام على جدول الأعمال

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تستضيف فيه كييف قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا اليوم الجمعة. وسيمثل رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرون رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ، ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، الذي سيلتقي بالرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي.

وقال سيلفان ميلارد ، مدير معهد جاك ديلور: "إنها لفتة قوية". ويؤكد "هذه هي المرة الأولى في تاريخ البناء الأوروبي التي يسافر فيها وفد كامل من المفوضين الأوروبيين إلى دولة في حالة حرب لإعطائها هذه الإشارة".

من بين القضايا التي ستناقش في القمة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يرى مسئولين وقادة أوروبيين أن تلك العملية ستستغرق وقتا طويلا ، مثلما رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضى إن العملية قد تستغرق "عقودًا".