الملك تشارلز يرسل برقية تعزية فى ضحايا فيضانات نيوزيلندا

ريهام عبد الله

قدم الملك تشارلز ملك بريطانيا، التعازى فى ضحايا الفيضانات في نيوزيلندا، وقال بيان نشره الموقع الرسمى للعائلة المالكة البريطانية: "لقد كنت أتابع بقلق بالغ أنباء الفيضانات والطقس القاسي الذى أثر على عدة مناطق في أوتياروا نيوزيلندا".

رسالة الملك تشارلز

وتابع: "نرسل أنا وزوجتي تعاطفنا الصادق إلى عائلات أولئك الذين فقدوا أرواحهم، وأفكارنا مع العديد من الأشخاص الآخرين الذين تأثرت حياتهم بشكل رهيب بالأحداث، لطالما أعجبت بقوة وسعة حيلة النيوزيلنديين، وأرسل أفكارى ودعواتى إلى جميع أولئك الذين يدعمون جهود الاستجابة والتعافي لمساعدة الناس على إصلاح أو ترميم المنازل والحياة".



رسالة الملك تشارلز

فيضانات نيوزيلندا

وارتفع عدد الضحايا فى نيوزيلندا بسبب الأمطار الغزيرة، إلى 4 أشخاص، الأحد الماضى، مع استمرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في الجزيرة الشمالية لليوم الثالث.

ظلت أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، التي تعرضت للفيضانات منذ يوم الجمعة، تحت حالة الطوارئ، حيث حذر متنبئ الأرصاد الجوية في البلاد MetService، من طقس أكثر قسوة يومى الأحد والإثنين، فى الجزيرة الشمالية، وأضاف أن هطول الأمطار الغزيرة قد يتسبب أيضا في حدوث فيضانات سطحية وسريعة.

وقالت راشيل كيليهر، المسؤولة عن إدارة الطوارئ في أوكلاند، للصحفيين: "نعلم أن هناك احتمالية لسوء الأحوال الجوية الليلة"، فيما تغطي حالة الطوارئ مساحات شاسعة من الجزيرة الشمالية، مع منطقة وايتومو على بعد حوالي 220 كيلومترا (140 ميلا) من أوكلاند، وأعلنت حالة الطوارئ في وقت متأخر من يوم السبت.