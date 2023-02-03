المتهمون بقتل مسنة فى الإسكندرية بهدف سرقتها يمثلون جريمتهم وسط حراسة

كتب أحمد عبد الهادى

أجرى 4 متهمين بقتل سيدة مسنة تقيم بمفردها داخل شقتها بمنطقة كرموز بهدف سرقتها مساعدة حفيدتها، وقائع تمثيل جريمتهم، بحضور النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالتحرى عن الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، مع حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالدخول الى منزل السيدة المسنة وتدعى "انشرح.ع" 71 سنة بمساعدة حفيدتها وذلك لسرقة مشغولاتها الذهبية والأموال التي بحوزتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين احكموا السيطرة على السيدة المسنة، وقاموا بخنقة بإيشارب بعد لفه حول رقبتها وتركها بصالة الشقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (ربة منزل "مسنة") تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم وسرقة (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدتان "إحداهما حفيدة المجنى عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجنى عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات (المشغولات الذهبية - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.