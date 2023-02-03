الكشف على 818 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بأبو تشت ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 818 حالة بواقع "318 حالة طب أطفال، 210 حالة أمراض باطنية، 161 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 49 حالة جراحة عامة، 41 حالة أمراض نساء وتوليد، 39 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 73 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 125مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.