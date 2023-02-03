اليوم السابع
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القوى العاملة بالقليوبية توفر 180 فرصة عمل فى 6 شركات.. تعرف عليها

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:04 م
القوى العاملة بالقليوبية توفر 180 فرصة عمل فى 6 شركات.. تعرف عليها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية القوى العاملة فى محافظة القليوبية، بقيادة إيمان شحاتة مدير المديرية، توفير 180 فرصة عمل فى 6 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر فبراير الجاري.

وقالت مديرية القوى العاملة، فى بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب تبدأ من 2300 جنيه حتى 3000 جنيها، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.

وأكدت مديرية القوى العاملة فى القليوبية، أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.

واستكملت، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، بعد غدا الأحد، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.


 

 


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