القبض على المتهمين بخطف محاسب وطلب فدية انتقاما من شقيقه فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بخطف محاسب وطلب فدية، انتقاما من شقيقه، بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإطلاق سراح المجني عليه، عقب تضييق رجال المباحث الخناق عليهم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية، من تاجر أفاد فيه بتعرض شقيقه "محاسب" للخطف عقب توجهه لمقابلة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وطلب الخاطفين مبلغ مالى كفدية مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم تحديد مرتكبى الواقعة،وتبين أنهم 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى الجيزة والفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بأماكن ترددهم، وتمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة (ميكروباص).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات بين أحدهم ومقدم البلاغ، وأقروا بقيامهم بإطلاق سراح المختطف عقب تضييق الخناق عليهم، وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.