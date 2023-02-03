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السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة فى البدرشين دون إصابات

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:21 م
السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة فى البدرشين دون إصابات حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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تمكن الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل ورشة نجارة بشارع محمد الأغا بدائرة مركز شرطة البدرشين دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة نجارة بشارع محمد الأغا خلف المحكمة الجديدة بمنطقة البدرشين.
 
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

أمن الجيزة

حريق ورشة

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