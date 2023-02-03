السيطرة على حريق شب داخل مخبز فى منطقة الهرم دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل فرن عيش سياحي بمنطقة المطبعة من شارع فيصل بدائرة قسم شرطة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فرن عيش سياحي بمنطقة المطبعة بدائرة قسم شرطة الهرم، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق ببعض بقايا العيش علي مساحة متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.