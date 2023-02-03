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السعودية: بدء استقبال المستفيدين من تأشيرة الزيارة الإلكترونية للقادمين جواً

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:33 م
السعودية: بدء استقبال المستفيدين من تأشيرة الزيارة الإلكترونية للقادمين جواً مطار الملك عبد العزيز بالسعودية
إيمان حنا

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استقبلت جوازات مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوًا) إلكترونيًا. وفق"عكاظ".

وأكدت الجوازات السعودية استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين (جوًا) إلكترونيًا من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة 90 يوماً ومدة الإقامة في المملكة 4 أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.

يذكر أنه بإمكان حاملي هذه التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نسك) ولا تمكن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة "أبشر أعمال".

كانت وزارة الخارجية السعودية، قد أصدرت مؤخرا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالتعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) للقادمين "جواً" إلكترونياً، بهدف تيسير القدوم إلى السعودية لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.


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