اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:01 م
الحكومة تنفى توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها اجتماع الحكومة _ أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.
 
تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها، ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.
 
WhatsApp Image 2023-02-03 at 11.37.12 AM
 
 
 
 

المساجد

فواتير المساجد

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

خليك واعي

خليك واعى



الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى فى المائدة المستديرة الرئاسية بـ"قمة داكار لتمويل البنية التحتية فى أفريقيا": زيادة قدرة الكهرباء بمصر لـ52 ألف ميجاوات صعودا من 28 ألفا.. ونجحنا فى بناء شبكة طرق قوية وإعادة بناء موانئنا ومطاراتنا

الخميس، 02 فبراير 2023 07:00 م

مصطفى مدبولى خلال قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا": نأمل تبنى الاجتماع رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا.. وسد "جوليوس نيريرى" بتنزانيا نموذج للتعاون التنموى

الخميس، 02 فبراير 2023 02:13 م

مصطفى مدبولى يحضر "قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية فى أفريقيا" بالسنغال

الخميس، 02 فبراير 2023 12:47 م

مصطفى مدبولى يتوجه إلى العاصمة السنغالية للمشاركة فى "قمة داكار"

الأربعاء، 01 فبراير 2023 03:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة