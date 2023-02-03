اليوم السابع
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الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:00 ص
الجيش الروسي يقطع خطوط إمدادات القوات الأوكرانية في أوغليدار الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، أن الجيش الروسي قطع عدة طرق مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية بالمعدات والجنود في أوغليئيسية تم على دار.

وقال كيماكوفسكي: "تم قطع عدة طرق رئيسية في أوغليدار، حيث كان يتم نقل الذخيرة والقوى البشرية لقوات العدو.. رجالنا الآن يهاجمون".

وأكد، أن الوضع الصعب يتصاعد على خط المواجهة، وتحاول القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد في منطقة كريمينايا، لكنهم يعانون من خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

وقال كيماكوفسكي: "الوضع صعب للغاية على خط المواجهة، العدو يحاول القيام بهجوم مضاد.. على سبيل المثال، في منطقة كريمينايا، حيث يتولى فوج الهجوم الجوي 237 المحمول جوا مهمة الدفاع، حاول العدو أمس القيام بهجوم مضاد بعدد من المجموعات الصغيرة" مشيرا إلى أن كييف، تتكبد خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

ومنذ 24 فبراير 2022، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.

وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا، مشيرا إلى أن الغرب كان يحاول إنشاء منطقة مناهضة لروسيا في أوكرانيا من أجل العمل على انهيار بلادنا، وتم إطلاق عملية خاصة لمنع ذلك.


روسيا

اوكرانيا

الجيش الروسى

حرب روسيا واوكرانيا

موسكو

كييف

جمهورية دونيتسك الشعبية

إيغور كيماكوفسكي

أوغليدار



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