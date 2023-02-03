وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الجمعة، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش، سلم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد.

وبحسب البيان، يتعلق الأمر بكل من "ملوكي الصادق" و"ملوكى بوبكر"، اللذان التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل الأفريقي عام 2012، وكان بحوزتهما بندقيتي رشاش وكمية من الذخيرة.