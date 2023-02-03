جاء ذلك في بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمى للسرطان 2023 اليوم الجمعة .

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة -الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية " إن جامعة الدول العربية تحرص من خلال آلياتها المعنية بالصحة وفى مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، وذلك من خلال العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الثالث المعنى بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية و بالرفاهية في جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته المتمثلة في تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وأوضحت أبو غزالة أن مرض السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم ، والعبء الناتج عنه آخذ في الازدياد وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية، وأن السرطان يتسبب في إقليم شرق المتوسط في وفاة ما يقرب من 459,000 شخص كل عام ، كما أن التقديرات تشير إلى أنه بحلول عام 2030 سيرتفع عبء السرطان في المنطقة ويصبح الأعلى وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

ويحتفل العالم يوم 4 فبراير من كل عام، باليوم العالمى للسرطان، واختارت منظمة الصحة العالمية أن يكون شعار هذا العام هو "سد فجوة الرعاية"، وذلك لأن الدول الأقل نموا تتحمل أعباء الإصابة والوفاة من مرض يمكن علاجه في أغلب الأحيان إذا تم الكشف عنه مبكراً.