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البنتاجون: المنطاد الصينى لا يشكل أى تهديد للناس على الأرض ونراقبه عن كثب

الجمعة، 03 فبراير 2023 07:32 م
البنتاجون: المنطاد الصينى لا يشكل أى تهديد للناس على الأرض ونراقبه عن كثب المنطاد الصينى فى الأجواء الأمريكية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الجنرال باتريك رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القيادة الجوية تراقب المنطاد الصيني عن كثب، مؤكدا أن "المنطاد" لا يشكل أى تهديد للناس على الأرض.

 

وأكد في مؤتمر صحفي، أن المنطاد هو منطاد مراقبة وقد انتهك المجال الجوى الأمريكى وهو أمر غير مقبول، موضحا أنه قد يظل في الأجواء الأمريكية لعدة أيام.

 

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول بالخارجية الأمريكية، قوله "إنه تم تأجيل زيارة بلينكن للصين إلى أجل غير مسمى بعد رصد منطاد التجسس".

 

فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن البنتاجون قد يلجأ إلى إسقاط المنطاد الصيني خلال الساعات المقبلة، بعد أن تأسفت السلطات الصينية عن دخوله للأجواء الأمريكية بالخطأ.

 

وتتعقب الولايات المتحدة ما يُشتبه أنه "منطاد" مراقبة صينى، بعد أن رصدته وهو يحلق فوق مواقع حساسة خلال الأيام القليلة الماضية.


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