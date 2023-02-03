اليوم السابع
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الجمعة، 03 فبراير 2023 01:56 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:50 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 7 فلسطينيين، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة عقابا، شمال طوباس، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما داهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت فلسطينينيين اثنين، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل، خلال مواجهات اندلعت أمس في المخيم، كما اعتقلت آخر من قرية مسلية جنوب جنين عقب اقتحام منزل ذويه.

 


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