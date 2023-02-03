افتتاح مسجد زمزم بحى ثالث الإسماعيلية.. صور

افتتح اليوم اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وبحضور الشيخ سيد عطية مدير عام إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية وعدد من قيادات الأوقاف، ومحمد صابر رئيس حى ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مسجد زمزم بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبتكلفة تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وأدى الشيخ سيد عطية خطبة الجمعة، بعنوان "القرآن الكريم منهج لإعمار الكون" تحدث فيها موضحًا أن منهج القرآن الكريم فى عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار، فمن ذلك أمره بالسعى فى الأرض والمشى فى مناكبها واستخراج كنوزها وثرواتها وما أودع الله (عز وجل) فيها من خيرات وأقوات، وقد جاء الأمر بالسعى فى الأرض طلبًا لعمارتها بعد الأمر بأداء العبادات.

ووجه السكرتير العام الشكر لكل من شارك وساهم فى بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هى عنصر هام من مقومات التنمية وتلعب دورًا بارزًا فى استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

وأُقيم المسجد على مساحة 850م2 ويضم صحن المسجد على مساحة تقدر بنحو 750 م2 ومصلى للسيدات على مساحة 100 م2 بالإضافة إلى مساحة مخصصة لدورات المياه.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 31 مسجدًا على مستوى الجمهورية اليوم الجمعة 3 / 2 / 2023م، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و20 مسجدًا صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية.