استمرار رفع حالة الطوارئ وتطهير الشنايش فى نوة "الكرم" بالإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ مع هطول الأمطار علي الإسكندرية، وسط جهود شركة الصرف الصحي لليوم الخامس للتقلبات الجوية.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتطهير البيارات علي مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات التي تستوعب الأمطار المتوسطة والغزيرة منذ يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع وجود عدة تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، وطمأن المواطنين الي تواجد فرق الطوارئ وتمركز 152 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة.

كما أكد علي دعم الدولة للصرف الصحي بالإسكندرية، بمشروعات رفع الكفاءة ومشروعات الاستراتيجية المتكاملة لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بخلاف مشروعات إدخال الشبكة للمناطق المحرومة بمبالغ هائلة ستساهم في استيعاب شبكات الصرف الصحي لمختلف التصرفات الأدمية المستقبلية والاستفادة من كميات مياه الأمطار الكبيرة التي تستقبلها الشبكة حاليا.

ونناشد المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع الفيس بوك.

على الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.