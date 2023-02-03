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استئناف حركة الملاحة فى البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:04 م
استئناف حركة الملاحة فى البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 3 أيام لسوء الطقس استئناف حركة الملاحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استئنافت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، وانطلاق مراكب الصيد للإنطلاق، نظرا لتحسن حالة الطقس.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الجمعه، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها،نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، بعد توقف لمدة 3 أيام.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء" الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، السكري".

وتشهد محافظة كفر الشيخ،حالة من الإستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 3 أيام الموجة الطقس السئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.

 


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