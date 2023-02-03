ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يسبب تلف الأعصاب.. 9 أعراض يجب ملاحظتها

كتبت فاطمة خليل

كيف يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟ وفقًا لمايو كلينك، يشير الاعتلال العصبي السكري إلى نوع من تلف الأعصاب يمكن أن يحدث إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم. مرض السكري هو حالة صحية مزمنة تحدث عندما يفشل البنكرياس في الجسم في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بكامل طاقته، الأمر المزعج بشأن المرض هو أنه يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض، بينما يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأعصاب، وهذا ما يسمى باعتلال الأعصاب السكري، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".وفقًا لمايو كلينك، يشير الاعتلال العصبي السكري إلى نوع من تلف الأعصاب يمكن أن يحدث إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أعراض تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم نظرًا لأن زيادة السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب، فهناك أربعة أحاسيس يمكن أن تكون نتيجة للاعتلال العصبي السكري ، والذي قد ينشأ في أطراف أصابع القدمين والأصابع. وتشمل هذه: - وخز ، وتنميل ، وحرقان ، وألم أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن تتأثر في حين أن السبب المحدد للحالة غير معروف، يعتقد الخبراء أن ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط يؤثر ويضعف جدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) التي تزود الأعصاب بالأكسجين والمواد المغذية، مما يعيق قدرتها على إرسال الإشارات.نظرًا لأن زيادة السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب، فهناك أربعة أحاسيس يمكن أن تكون نتيجة للاعتلال العصبي السكري ، والذي قد ينشأ في أطراف أصابع القدمين والأصابع. وتشمل هذه: - وخز ، وتنميل ، وحرقان ، وألم بصرف النظر عن التسبب في تلف الأعصاب، يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المنضبط وغير المعالج أيضًا على القدمين والعينين والقلب والأوعية الدموية واللثة والكلى.

نظرًا لأن مرض السكري يؤثر سلبًا على قلبك ودورة الجسم بالكامل، فإنه يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى والعينين والأعصاب، كما يتسبب أيضًا في تلف الأوعية الدموية التي تغذي القلب والدماغ.

لاحظ الأعراض الشائعة لمرض السكري

وفقًا لمايو كلينك، إليك بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

- التبول كثيرًا.

- فقدان الوزن دون محاولة.

- وجود الكيتونات في البول الكيتونات هي نتيجة ثانوية لانهيار العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يتوفر الأنسولين الكافي.

- الشعور بالتعب والضعف.

- الشعور بالضيق أو حدوث تغيرات مزاجية أخرى.

- وجود رؤية ضبابية.

- وجود تقرحات بطيئة الشفاء.

- الحصول على الكثير من الالتهابات مثل اللثة والجلد. كيف تقلل من المخاطر؟ يمكن لأي شخص أن يكون عرضة لمرض السكري ومع ذلك، فإن بعض عوامل الخطر تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يتضمن ذلك تاريخًا عائليًا للحالة المزمنة أو العوامل البيئية. أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري هي اختيار نمط حياة أكثر صحة والحفاظ على وزن صحي.

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة النباتية المغذية والصحية والانغماس في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليل فرص الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم.