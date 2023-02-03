إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزة أول فى الإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أي أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة أول، بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بشارع سيف سيدي بشر قبلى، وتم التحفظ على 15 شيكارة عبارة عن جبس ومادة تستخدم في البناء وبرويطة وكوريك وكمية من السيراميك، كما تم إزالة بلكونة حديد مخالفة من شارع يوسف غالي، والتحفظ علي كميه من الحديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وعلي صعيد آخر، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق محال تجارية ، وإزالة 50 حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، واستهدفت شوارع صلاح الدين شعبان و 57 من خالد بن الوليد وملك حفني بحري وجمال عبد الناصر و شارع خليل حمادة وخالد بن الوليد ، وأسفرت الحملات عن التحفظ علي 50 حالة إشغال متنوعة، وغلق 4 محال تجارية لمخالفتهم مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.