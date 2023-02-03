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إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالكيلو 10 الطريق الساحلى - مطروح

الجمعة، 03 فبراير 2023 08:27 م
إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالكيلو 10 الطريق الساحلى - مطروح حادث الطريق الساحلى
الإسكندرية- أحمد الزغبى

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شهد طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، اليوم الجمعة، إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم بسبب تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل دبل كابينة علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 10 أمام قرية سملا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبلت مستشفى مطروح، مساء اليوم، الجمعة جميع مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح، وجاري تكثيف الجهود من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الأشعة اللازمة لهم، وإجراء التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة والمتميزة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير بتفاصيل الحادث إلى جهات التحقيق.

 

 
 

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