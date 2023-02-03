وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن القادة الأوروبيين يعتزمون مناقشة تعزيز الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا للتصدي للعملية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني قد قال أمس الخميس إنه أجرى محادثات مثمرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي.