"أملًا في الثراء السريع".. اعترافات المتهم ببيع المنشطات أون لاين

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

"أملا في الثراء السريع"، بهذه الكلمات اعترف المتهم ببيع المنشطات عبر السوشيال ميديا، حيث اعترف بتواصله مع عملائه عبر الشات، حتى تم القبض عليه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع "فيس بوك"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يبدى من خلالها المعلن إستعداده لبيع أدوية ومنشطات بكافة أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط وأمكن ضبطه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (2 هاتف محمول "محمل عليهما محادثات ورسائل تؤكد نشاطه" - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.