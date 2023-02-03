جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن وجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية ، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الأهمية الحاسمة للعلاقة الاستراتيجية الثنائية.

وشدد بلينكن على أهمية الشراكة الوثيقة مع الأردن وأثنى على الملك عبد الله الثاني لقيادته الإقليمية.

وأعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة والتوترات الإسرائيلية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات فورية لتهدئة التوتر واستعادة الهدوء.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور الخاص للمملكة الأردنية في القدس ، وأشاد بالتزام الملك الأردني بالتحديث الاقتصادي وإصلاحات القطاع العام الحيوية.

وتطرق الجانبان إلى مناقشة التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن على أساس مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية البالغة قيمتها 10.15 مليار دولار الموقعة سبتمبر 2022 ومدتها سبع سنوات.