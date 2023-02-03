جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السويدية يان كنوتسون في واشنطن العاصمة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الدعم المستمر والمستدام لأوكرانيا ومعالجة التحديات التي تفرضها الصين والتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأكد الطرفان مواصلة تعزيز علاقاتهما الثنائية الوثيقة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.