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أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1745 جنيهًا للجرام

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:00 م
أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1745 جنيهًا للجرام ذهب - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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شهد اليوم الجمعة 3-2-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها انخفاض أسعار الذهب بالسوق المصرى، ليصل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا فى مصر- 1745 جنيها للجرام، ونمو نسبة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر بنسبة 300% خلال النصف الثانى من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من العام ذاته.

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 1745 جنيها

انخفضت أسعار الذهب بالسوق المصري، ليصل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1745 جنيها للجرام، وهبط سعر عيار 18 إلى 1496 جنيهات، وعيار 24 إلى 1995 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 13960 جنيها.
اجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجال الأعمال
اجتماع رئيس هيئة التنمية الصناعية ورجال الأعمال

 

التنمية الصناعية: 300% زيادة في تخصيص الأراضي بالنصف الثاني من 2022

كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن نمو نسبة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر بنسبة 300% خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول من العام ذاته، كما شهدت التصرفات العقارية تطورًا ملحوظًا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتنمية النشاط الصناعي.

 

 
أكد "عبد الكريم"، أن هيئة التنمية الصناعية، أعادت تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى  المميكنة  لتقديم الخدمة بحيادية  وشفافية تامة ، ويمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الإجراءات من أي مكان بالعالم، وفي هذا الصدد نعرض أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي المرفقة في محافظات مصر.

انعقاد اللجنة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي لأول مرة منذ 4 سنوات

عقدت أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، لأول مرة منذ 4 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي يمر بها العالم، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري.

 

 
شهدت اللجنة مباحثات مكثفة وعملية مشاورات حول التوسع في كافة مجالات الطاقة النووية والصناعة والزراعة والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على زيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين من الجانب المجري.
 
 
ومن المنتظر أن يتم انعقاد منتدى أعمال مصري مجري نهاية الشهر الجاري بالقاهرة من أجل مزيد من التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في البلدين وزيادة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

أسعار الذهب

التنمية الصناعية

الاراضى الصناعية

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