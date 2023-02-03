أحدث سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس فى أولى رحلاتها البحرية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

الفريق أسامة ربيع: العبور الناجح لـ "EVER ACME" أثبت جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACME" أحدث سفن الحاويات فى العالم، فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة خلال رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس فى التعامل مع السفن التى تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة كلا من الربان محمد الحوت كبير مرشدين أول والربان جلال شبكة كبير مرشدين، للصعود على سفينة الحاويات "EVER ACME" والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وتعد السفينة "EVER ACME" والتى ترفع علم سنغافورة الشقيقة الأحدث لسفن الجيل الجديد "A TYPE" التابعة للخط الملاحى "EVER GREEN"، وتعد هى السفينة الحادية عشرة ضمن السلسة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021، يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها مايزيد عن 24 ألف حاوية.

وأكد الفريق ربيع أن العبور الناجح والمتوالى لأحدث وأكبر سفن الأسطول العالمى يثبت بما لايدع مجالا للشك جاهزية قناة السويس واستعدادها الدائم لتقديم خدمات العبور للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات الكبيرة حيث تستطيع القناة استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالمياً.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس الجديدة نجحت فى رفع التصنيف العالمى للقناة وعززت من قدرة القناة على مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة عامل الأمان الملاحى للقناة لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحى والتى يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبى للقناة بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحى فى ذلك القطاع الهام بنسبة 28%،

وشدد رئيس الهيئة على أن الطفرة التى شهدتها مشروعات التطوير بالقناة خلال السنوات القليلة الماضية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاته بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية مواردها.

وأضاف الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير بالهيئة تتكامل مع جهودها المتواصلة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الخطوط الملاحية وترسانات بناء السفن بما يتيح تبادل الدراسات والخبرات والرد على استفساراتهم بشأن مواصفات قناة السويس ملاحيًّا ومستجدات مشروعات التطوير بالقناة للتأكد من ملائمة مواصفات الأجيال المستقبلية من السفن العملاقة للعبور بالقناة باعتبارها مساراً ملاحياً رئيسياً للتجارة العالمية.

من جانبه، أعرب الكابتن CHENG SHAN REN ربان السفينة عن سعادته بتجربة العبور لقناة السويس والتى يتصادف أنها المرة الأولى له خلال مشواره المهنى كما أنها العبور الأول للسفينة العملاقة التى يشرف بقيادتها، كما وجه الشكر لهيئة قناة السويس لما تقدمه من خدمات ملاحية متميزة لتسهيل العبور الآمن للسفن عبر الممر الملاحى الأهم لربط أوروبا وآسيا.