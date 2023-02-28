7 علامات تدل على أنك تعاني من نقص في الكربوهيدرات

هناك أعراض تصيب الجسم تدل على أنك تعاني من نقص في الكربوهيدرات ، التعب والإمساك والغثيان والصداع هي بعض علامات نقص الكربوهيدرات، يتم إلقاء اللوم على الكربوهيدرات في التسبب في مشاكل صحية لدى الأشخاص، مثل السمنة وزيادة الوزن، ويميل الكثير من الناس إلى تجنبها. ولكن، لكي يعمل الجسم بطريقة مناسبة، يحتاج إلى كمية مثالية من الكربوهيدرات، يمكن لجسمك أن يشير إليك بعدة طرق للإشارة إلى أنه يفتقر إلى الكربوهيدرات. فيما يلي سبع علامات على نقص الكربوهيدرات وفقا لموقع OnlyMyHealth



إمساك تحتوي العديد من الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والمكسرات على الألياف. تساعد الألياف على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وتحافظ على مشاكل الجهاز الهضمي. لذلك عندما لا تتناول ما يكفي من الكربوهيدرات النباتية ، فإنك تفتقر إلى الألياف في نظامك الغذائي ، مما قد يسبب الإمساك.

التعب الوظيفة الأساسية للكربوهيدرات هي توفير الطاقة لجسمك. من خلال عمل الإنزيمات ، يتم تكسير الكربوهيدرات إلى جلوكوز ، مصدر الطاقة لجسمك، بعد إنتاج الجلوكوز ، يتم استخدام جزء منه على الفور ، ويتم تخزين الباقي في الكبد والعضلات والخلايا للاستخدام في المستقبل، لذا ، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الكربوهيدرات ، فلن يكون لديك ما يكفي من الطاقة. نتيجة لذلك ، قد تشعر بالضعف والإرهاق والتعب والارهاق..



تركيز منخفض نظرًا لأن نقص الكربوهيدرات يمكن أن يجعلك تعاني من نقص الطاقة ، فإنك تميل إلى الشعور بالإرهاق. هذا التأثير مرئي أيضًا على الدماغ، ولا يمكنك التفكير والتركيز بشكل صحيح بسبب انخفاض مستويات الطاقة لديك.



نقص المغذيات يمكن أن تعاني من نقص المغذيات عند نقص الكربوهيدرات. يمكن أن يجعلك نقص المغذيات عرضة للأمراض على المدى القصير والطويل. من خلال عدم تناول الكربوهيدرات الصحية ، قد يفوتك فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز جهاز المناعة. حمض الفوليك ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب ؛ فيتامين أ الذي يحافظ على صحة عينيك.



رائحة الفم الكريهة قد ينتهي بك الأمر برائحة الفم الكريهة عندما تكون منخفضًا جدًا في الكربوهيدرات، المواد الكيميائية التي تتولد في التنفس عندما يحرق الجسم الدهون هي سبب شائع لرائحة الفم الكريهة. هذه علامة أخرى على أن جسمك يمر بحالة الكيتوزية ، وهي عملية حرق الدهون.

الغثيان

يمكن أن تحدث الحالة الكيتونية عندما تقلل من تناول الكربوهيدرات بشكل كبير. يحدث ذلك عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الجلوكوز للحصول على الطاقة. يستخدم الجسم الدهون المخزنة بدلاً من ذلك في هذه المرحلة. تبدأ هذه الدهون المهضومة جزئيًا عملية الكيتوزيه ، والتي يمكن خلالها الشعور بالإرهاق الذهني والصداع وضعف التنفس والغثيان. بصرف النظر عن هذه المشكلات ، يمكن أن تؤدي الحالة الكيتونية أيضًا إلى زيادة كمية حمض البوليك في الجسم. هذا يزيد من فرصتك في الإصابة بحصوات الكلى وتورم المفاصل ، والذي يمكن أن يكون شديدًا.

الصداع

قد تشعر أيضًا بألم في رأسك عندما يفتقر جسمك إلى الكربوهيدرات. قد يكون الأشخاص الذين يتبعون نظام كيتو الغذائي قد عانوا من ذلك. يحدث هذا أيضًا عندما لا يتوفر الجلوكوز لتوليد الطاقة ، ويبدأ جسمك في الكيتوزيه.