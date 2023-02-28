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3 مزايدين على لوحة سيارة مميزة إلكترونيا تحمل رقم "س ى ف- 222".. اعرف سعرها

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:17 ص
3 مزايدين على لوحة سيارة مميزة إلكترونيا تحمل رقم "س ى ف- 222".. اعرف سعرها لوحة مميزة
كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها 165 الف جنيه, وتتاح المزايدة عليها حتى 1 من شهر مارس، فيما أعلنت بوابة مصر الإلكترونية "لوحتك" عن اللوحة صاحبة السعر 165 ألف جنيه، تحمل رقم (س ي ف - 222 ) وحتي الان متزايد عليها شخص واحد.
 
وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول علي لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:
 
1 - الدخول علي الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط علي لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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