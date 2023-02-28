وكيل تعليم الدقهلية يفتتح أول مزرعة سمكية بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية

أطلق ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية ، إشارة البدء فى العمل بالمزرعه السمكية التى تقع بمدرسة المنزلة الثانوية الزراعية، على مساحه مايقرب من فدان ولأول مرة يتم استخدام الاستزراع السمكى داخل مدارس الدقهلية، من ضمن انشطة المدرسة وذلك لتدريب الطلاب على تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها و لتوفير أسماك بجودة عالية .

وأشار "شعبان" إلى أن المزراع السمكية = بداية لتنفيذ الحلم بالنهضة بالتعليم الفنى، جاء ذلك بحضور مدير عام التعليم الفنى ومدير إدارة المنزلة ووكيل إدارة المنزلة التعليمية .

يذكر أن وكيل وزارة تعليم الدقهلية، افتتح معرض الأنشطة للصفوف الأولى للعام الدراسى 2022/2023 المقام بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى التجريبية للغات بمشاركة 27 مدرسةمن مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية، للعام الثانى على التوالي بحضور مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، ووكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية، وموجه الصفوف الأولى بمديرية التربية والتعليم وموجه اول الصفوف الأولى بإدارة غرب وموجهين الصفوف الأولى بالإدارة .