وزير هندي سابق يزور جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض نيودلهي الدولى للكتاب

كتب لؤى على

زار مختار عباس النقوي، وزير الاتحاد لشؤون الأقليات الهندي سابقًا، جناح مجلس حكماء المسلمين المشارك ب معرض نيودلهي الدولي للكتاب ، الذي تستمرُّ فعالياته حتى الخامس من مارس المقبل.

وأثنى النقوي خلال زيارته على جهود الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش المشترك؛ ونبذِ خطاب الكراهية والتطرف ومواجهة كل ما من شأنه تعكير صفو المجتمعات الآمنة بتعدديتها وثقافاتها المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ المجتمعات بحاجةٍ ماسَّةٍ لمثل هذه المبادرات التي تعكس الوجه الحقيقي للإنسانيَّة.

وحرص وزير الاتحاد ل شؤون الأقليات الهندي سابقًا على الاطلاع على أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين، مشيدًا بما تضمنه هذه الإصدارات من محتوًى علمي وثقافي وفكري متنوع، موضحًا أن مشاركة المجلس في معرض نيودلهي الدولي للكتاب يمثِّل فرصةً للتعريف برسالة المجلس وجهوده في نشر وتعزيز السِّلم والتعايش الإنساني.

ويشهد جناح المجلس إقبالًا كبيًرا من قِبَل روَّاد معرض نيودلهي الدولي للكتاب من مختلف مكونات الشعب الهندي الذين تفاعلوا مع كافَّة الأنشطة والفعاليات والإصدارات التي يقدِّمها جناح مجلس حكماء المسلمين الذي يقع في قاعة 4 بأرض المعارض بمدينة نيودلهي، منطقة ميدان براغاتي.