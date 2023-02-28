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وزير الخارجية يتوجه للهند للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين وحوار رايسينا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:33 م
وزير الخارجية يتوجه للهند للمشاركة في اجتماع مجموعة العشرين وحوار رايسينا وزير الخارجية سامح شكرى
أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه اليوم إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين يومي 1 و2 مارس 2023 في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.
 
 
ويشارك وزير الخارجية في جلستي عمل للمجموعة تتناول موضوعات أمن الغذاء والطاقة  والعمل متعدد الأطراف والتعاون التنموي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، ورسم الخارطة العالمية للمهارات، والمساعدات الإنسانية والإغاثة في حالة الكوارث. كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.
 
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري سوف يشارك خلال وجوده في نيودلهي في أعمال حوار "رايسينا" المنعقد خلال الفترة من 2-4 مارس 2023، حيث سيتحدث في جلسة حوار بعنوان "من المتوسط لبحر العرب: إقليم من الفرص"، بالإضافة إلى جلسة حوارية حول التغير المناخي والانتقال العادل.
 

وزير الخارجية

سامح شكري

اخبار مصر

وزير الخارجيه يتوجه للهند



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