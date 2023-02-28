اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:56 ص
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى التحلي بالسخاء بشأن تقديم المساعدات لليمن

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:00 ص
وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى التحلي بالسخاء بشأن تقديم المساعدات لليمن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
أ ش أ

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دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجميع بما في ذلك دول المنطقة إلى التحلي بالسخاء بشأن تقديم المساعدات لليمن.


وقال بلينكن، في كلمته خلال مؤتمر مانحي اليمن، المقام في جنيف، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، "علينا مواصلة الدبلوماسية المكثفة لوضع حد للصراع القائم في اليمن"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك فرصة سياسية لإنهاء الحرب بصورة أفضل، مطالبا بإنهاء اعتداءات الحوثيين الإرهابيين على المرافئ والتجارة الدولية.


وتستضيف السويد وسويسرا اليوم الاثنين، مؤتمر المانحين لليمن، بهدف جمع أكثر من 4 مليارات دولار، لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري.


ويشارك في المؤتمر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول المانحة، وشركاء اليمن في التنمية، حيث سيتم الإعلان عن تعهدات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023.


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وزارة الخارجية الأمريكية

أنتونى بلينكن

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أمريكا واليمن



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