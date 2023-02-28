وزير البترول: نكثف الجهود لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة إنتاج النفط

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة ميدتيرا الكندية للطاقة برئاسة كلايتون ويتاس رئيس الشركة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة إلى استعراض موقف أعمال الشركة بمناطق امتيازها فى كوم أمبو وسيناء بمصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن الشركة الكندية شريك هام للقطاع من خلال ما تحققه من نتائج أعمال متميزة خاصة فى معدلات حفر الآبار بمناطق امتيازها بالشراكة مع هيئة البترول وشركة جنوب الوادى، ما يعكس رغبة الشركة والتزامها بالعمل فى مصر، مشيرا إلى أن قطاع البترول يكثف حالياً عمليات البحث والاستكشاف لتحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين متطلبات الاستهلاك وسد الفجوة فى الاحتياجات المحلية من الزيت الخام والمنتجات البترولية.

ومن جانبه، استعرض وفد الشركة الكندية ملخص أعمال الشركة فى مصر، حيث تعمل فى مناطق امتياز كوم أمبو (البركة وغرب البركة) بالشراكة مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، ومناطق سدر ومطارمة وعسل بسيناء بالشراكة مع الشركة العامة للبترول، وأشاروا إلى تحقيق الشركة معدل قياسى فى عمليات حفر الآبار خلال السنوات الماضية بلغ ما يتراوح بين 6 و7 آبار شهرياً، وأكدوا على فخرهم بما حققوه فى مناطق امتيازهم ورغبتهم الجادة فى توسعة محفظة أعمال الشركة فى مصر.

ووجه رئيس الشركة الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور مؤتمر البترول العالمى فى نسخته الرابعة والعشرين والذى سيعقد شهر سبتمبر القادم فى كالجارى بكندا.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.