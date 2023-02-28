وزير الاتصالات يبحث الاستثمار فى مجالات التعهيد وتصنيع الهواتف

برشلونة هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع المهندس فادى فرعون نائب أول رئيس، ورئيس شركة أريكسون فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وعدد من قيادات الشركة؛ حيث تناول الاجتماع بحث التوسع فى أنشطة الشركة فى مجال تصدير الخدمات الرقمية انطلاقا من مصر، والتعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2023 الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى مدينة برشلونة بأسبانيا.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية وجهود الدولة المصرية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، وأبرز ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بقرى مصر فى إطار مبادرة حياة كريمة.



جانب من اللقاء



صورة جماعية

وتم الإشارة إلى إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز لصناعة الالكترونيات فى مصر بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة والذى يستضيف الشركات المتخصصة فى مجال تصميم الإلكترونيات ليكون بمثابة مركز للبحوث والتطوير والابتكار بما يضمه من معامل متخصصة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لإعداد كوادر رقمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

حضر الاجتماع المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، ومن جانب الشركة فالك شرودر شريك ادارى فى صناعة الاتصالات الدولية، وبيجورن ميندن شريك إدارى فى شركة لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وأمير عبد العظيم شريك التحول التكنولوجى، ومدير مكتب الشركة بالقاهرة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

وفى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت جلسة حول رؤية مستقبلية فى ضوء المزايا التى تواصل شبكات الهاتف المحمول المتطورة تقديمها، والآفاق الجديدة التى يتيحها الابتكار الرقمى وتقنيات الذكاء الاصطناعى، والواقع المعزز، وما تسهم به هذه التقنيات فى تطوير ودعم التحول فى كافة الصناعات.