

وأضاف أن الموظفين فوجئوا الإثنين بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة، موضحا أنه تم الاتصال بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات.



وأوضح ان السرقة شملت جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لأرشيف الصور، مشددا على أن قاعدة معلوماته لا تزال محفوظة في الوزارة ولم تفقد، معتبرا أن تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا.



واعتبر المكاري أن ما حدث يشكل جريمة بحجم الوطن، مشددا على أنه لن يألو جهدا بمساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه.



جدير بالذكر أن مقر الوكالة الوطنية للإعلام يقع في نفس المبنى الذي يضم وزارتي الإعلام والسياحة وبجوار مبنى وزارة الداخلية والبلديات بالعاصمة بيروت.