اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التضامن لـ"النواب": الشخص المصاب بإعاقة شديدة يستخرج كارت خدمات مدى الحياة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:58 م
وزيرة التضامن لـ"النواب": الشخص المصاب بإعاقة شديدة يستخرج كارت خدمات مدى الحياة مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن وجود 11 مركزا لاستقبال المرأة المعنفة، ونسبة الإشغال وصلت فيها لـ37%.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.
 
وأشارت "القباج" إلى الشخص شديد الإعاقة يحصل علي كارت للإعاقة مدى الحياة ويتم تجديده كل 5 سنوات، مضيفة: "الشخص شديد الإعاقة مثل البتر أو قصر القامة أو شلل رباعي لا يعيد الكشف الطبي بل له كارت مدى الحياة".
 
كما تحدثت عن معاش الفلاح، قائلة: "كان تحت أكثر من جهة منها وزارة الزراعة" موضحة أن 68 % من المستفيدين من تكافل وكرامة من أهل الريف ".
 
وتابعت:" تم فتح المجال لمعاش الفلاح حيث يسدد 9 % والحكومة تسجل 12 % "داعية المواطنين الاشتراك في التأمين".
 
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات لتوفير معاش كاف للفلاح، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة بشأن معاش الفلاح "مؤكدة أنه تم تحسين المعاشات بنسبة 65 %".

وزيرة التضامن الاجتماعي

مجلس النواب

نيفين القباج

المعاشات والفلاح

معاش الفلاح

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اقتصادية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:25 م

"اقتراحات النواب" توافق على إقامة مدينة لصناعة الفخار بسمنود

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:12 م

اقتصادية النواب توافق على مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون سوق المال

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:32 م

"شكاوى النواب" توافق على اقتراح نائبة التنسيقية بشأن توزيع أطباء التكليف

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:00 م

"النواب" يوافق نهائيا على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة