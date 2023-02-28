اليوم السابع
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وزيرة البيئة: سوق خفض الانبعاثات الكربونية "طوعية"

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:12 م
وزيرة البيئة: سوق خفض الانبعاثات الكربونية "طوعية" ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب أمين صالح

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قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن قرار رئيس المجلس الوزراء بشأن إضافة مادتين للائحة التنفيذية لقانون رأس المال بإنشاء بورصة سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء عقب عقد عدة اجتماعات مع البورصة والرقابة المالية حتى نتأكد أن القرارات "طوعية" كما أننا طلبنا أن يكون هناك حوكمة فى هذا السوق كما طالبنا بأن تسجل كل الجهات مشروعاتها فى هذا الصدد بوزارة البيئة.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
 
أضافت فؤاد، أنه ينبغي يكون هناك سقف وحدود لمرحلة خفض الانبعاثات الكربونية حتى نتحول من التطوع إلى الإلزام فيما بعد ، معلنة أنه لا توجد مشكلة لدى وزارة البيئة في مناقشة مشروع القانون المقدم من غادة علي بشأن تعديل قانون سوق رأس المال.

مجلس النواب

الاقتصاديه

السياسه

البرلمان



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