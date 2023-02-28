اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هبوط اضطرارى لمروحية فى مورمانسك شمال غربي روسيا على متنها 9 أشخاص

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:59 م
هبوط اضطرارى لمروحية فى مورمانسك شمال غربي روسيا على متنها 9 أشخاص مروحية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هبطت مروحية كان على متنها 9 أشخاص هبوطاً حاداً في منطقة مورمانسك، وتم تسليم الركاب على عربات الثلوج إلى أقرب قرية.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية، حيث أبلغت عن الهبوط الاضطراري في الساعة 15:01 بتوقيت موسكو، وجاء في البيان: "وصل رجال الإنقاذ إلى مكان الطوارئ، وفي الوقت الحالي يتم نقل الركاب على متن عربات ثلجية إلى قرية لوفوزيرو".
 
وفي الوقت الحالي تم تحديد أن هناك طفل واحد بين الركاب التسعة و3 من أفراد طاقم الطائرة، وأعلن محافظ المنطقة بأن الركاب والطاقم لا يهدد حياتهم أي خطر.
 

مروحية

هبوط مروحية فى روسيا

روسيا

مورمانسك

عربات الثلوج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة