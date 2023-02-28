ننشر أماكن فحص المقبلين على الزواج فى المنيا.. تفاصيل

ينشر اليوم السابع، أماكن تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة المنيا، والتى تشمل 10مراكز، وهى المنيا، مركز المنيا، سمالوط، مطاى، بنى مزار، مغاغة، العدوة، ابوقرقاص، ملوى ديرمواس.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن أماكن فحص المقبلين على الزواج بالمحافظة، فى المراكز، وحددت المديرية أماكن الفحص فى المراكز المختلفة.

ومن ناحية أخرى تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية دروة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين، والتى بدأت الإثنين وتستمر اليوم، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.