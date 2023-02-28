ننشر أسماء ضحايا حادث كوبرى المستقبل بالإسماعيلية

ينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفى والمصابين فى حادث تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى أعلى كوبري المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

حيث لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، وحالتهم غير مستقرة نتيجة تصادم سيارة إسعاف مع سيارة اخرى أعلى كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية، تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى على كوبرى المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع سعيد أحمد محمد 65عام بالمعاش، مقيم بجوار الشهر العقارى دائرة مركز ابوصوير وإصابة كلا من محرم فؤاد محمد 50عام سائق اسعاف مقيم ابوصوير مصاب جرح قطعى بالرأس اشتباه كسر بالساق اليسرى وبسمة فتحى محمد 18سنة طالبة مقيمة أبوصوير مصابة جرح فى الراس والحالة غير مستقرة و محمد سعيد أحمد 13سنة طالب مقيم أبوصوير مصاب اشتباه كسر فى الساق الأيمن والحالة غير مستقرة.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم، ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل الجثة الى مشرحة ذات المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.