نقص الأمطار يهدد فرنسا بالجفاف.. وماكرون: أوقات الوفرة المفرطة انتهت

كتبت: هناء أبو العز

ظاهرة مناخية جديدة تهدد فرنسا وهى شتاء جاف بلا أمطار، لا يكاد يؤثر على الحياة اليومية لمعظم الناس لكن عواقبها يمكن أن تكون مأساوية، حيث لم تمطر في فرنسا لمدة شهر، كما أن نقص المياه وسوء المحاصيل وحرائق الغابات التي تأتي في وقت مبكر تشكل تهديدًا حقيقيًا .

ونشرت صحيفة كورير، أن باريس والمدن الكبرى الأخرى، يؤثر موسم الجفاف الطويل فيها بشكل أساسي على جودة الهواء، ومنذ بداية العام ، الأنهار تجف ، ومستوى المياه في البحيرات والسدود ينخفض ، والنباتات تموت.

وفي سلسلة جبال الكورنيير ، سفوح جبال البرانس بالقرب من البحر الأبيض المتوسط ، تموت أشجار البلوط المقدسة وأشجار الصنوبر الحلبي وأشجار الزيتون البرية في منتصف الشتاء و جميع الأشجار التي تعتبر شديدة التحمل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا اندلعت حرائق غابات هناك، فسوف تنتشر النيران بسرعة وتتغذى على الشجيرات الجافة والأشجار، وفي فبراير ، احترق 60 هكتارًا من الغطاء النباتي بالقرب من بربينيان - وهو وقت مبكر للغاية بسبب حريق غابة في فرنسا.

ولطالما كانت المياه وفيرة في فرنسا، حيث تعبر البلاد أنهار عظيمة مثل نهر لوار، ونهر السين، ونهر الرون، وجبال الألب وجبال البرانس تجعل الغيوم تمطر.

وعادة ما يرتفع منسوب المياه الجوفية مرة أخرى في أشهر الشتاء، سيكون هذا مهمًا بشكل خاص هذا العام بعد جفاف الصيف الماضي، لكن الواقع يتمثل في أن منسوب المياه الجوفية متأخر بالفعل شهرين عن جدوله الزمني.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء زيارته للمعرض الزراعي: "لقد ولت أوقات الوفرة المفرطة، على البلاد أن تتعامل مع المياه والطاقة بخطة إدخار."

و يعترف وزير البيئة كريستوف بيتشو: يُفقد خُمس مياه الشرب في فرنسا من خلال الأنابيب المتداعية وحدها ويؤكد أن "هذا غير مقبول".

وقال بيتشو: "كل أضواء التحذير حمراء" واستدعى مجموعة من المحافظين للتشاور يوم الاثنين قبل عقد اجتماع بداية شهر مارس لوضع خطة مياه وطنية مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وتتخذ بعض البلديات إجراءات في مقاطعة فار بجنوب فرنسا بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط ،حيث قرر العديد من رؤساء البلديات عدم إصدار تصاريح بناء.

ومن ناحية ، تطالب الحكومة بتوفير المياه ، ولكنها في الوقت نفسه تريد تطوير حلول تكنولوجية لاكتشاف التسربات في الأنابيب بشكل أسرع ، وري الحقول بشكل أكثر كفاءة ، وإعادة استخدام المياه المعالجة.