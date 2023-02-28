موسكو توقف العمل بقانون مجلس أوروبا واتفاقياته على أراضيها

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قراراً يبطل قانون مجلس أوروبا والاتفاقيات الدولية العشرين للمجموعة في داخل روسيا، وتم نشر نسخة من هذا القرار اليوم الثلاثاء بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكدت الوكالة أنه تم إلغاء ما مجموعه 21 وثيقة، بما في ذلك الاتفاقيات الأوروبية بشأن مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وميثاق الحكومة المحلية الأوروبية والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

ونقلت الوكالة عن نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف قوله "روسيا انسحبت مما يسمى بالاتفاقيات المغلقة، والتي لا تتوفر إلا لأعضاء مجلس أوروبا للتوقيع، اعتبارًا من 16 مارس 2022 - وهو اليوم الذي قررت فيه روسيا مغادرة مجلس أوروبا".

وفي 15 مارس 2022، أخطرت الحكومة الروسية الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش بانسحابها من المنظمة، وفي 16 من الشهر نفسه، قررت لجنة وزراء مجلس أوروبا إنهاء عضوية روسيا في المنظمة.

وانضمت روسيا إلى مجلس أوروبا في عام 1996.

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم على قانون يعلق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت الجديدة).

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه وفقًا للقانون، يتم تعليق المشاركة في معاهدة ستارت الجديدة، بحيث يمكن لرئيس الدولة أن يتخذ قرارًا باستئناف المشاركة في المعاهدة، على أن يسري القانون اعتبارًا من لحظة نشره رسميًا.

وأعلن الرئيس الروسي، في 21 فبراير خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" لكنها لن تنسحب منها، مؤكدًا أنه من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة.

وتعتبر معاهدة "ستارت الجديدة" هى معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، وتعرف باسمها الرسمي "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".

كما وقع الرئيس الروسي قانونًا يسعى إلى تشجيع الالتزام بقواعد اللغة الروسية وتقييد استخدام الكلمات الأجنبية، وفقًا للقانون الجديد الذي تم نشره اليوم.

وينص القانون على أنه في حالة استخدام اللغة الروسية كلغة وطنية، "يجب اتباع معايير اللغة الأدبية الروسية المعاصرة"، مثل القواعد المسجلة في القواميس والكتب المرجعية وكتب القواعد، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وستضع لجنة حكومية إجراءات لتجميع وإقرار قائمة بها وإصدار متطلبات تجميع القواميس وتكرار نشرها، والتي ستخضع بعد ذلك لموافقة مجلس الوزراء.

في السابق، كان استخدام الكلمات والعبارات التي لا تتوافق مع معايير اللغة الروسية الأدبية المعاصرة مخالفًا للقانون أيضًا، بما في ذلك البذاءات.

سيتم استثناء الكلمات الأجنبية التي لم تستخدم على نطاق واسع معادلات روسية، كما في السابق. سيتم نشر قائمة هذه الكلمات في قواميس وكتب مرجعية.