اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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موسكو تعترض مسيرتين أوكرانيتين بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:22 م
موسكو تعترض مسيرتين أوكرانيتين بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا الجيش الروسى
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض مسيرتين أوكرانيتين حاولتا مهاجمة البنية التحتية المدنية في إقليم كراسنودار وجمهورية أديجيا جنوبي روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) ـ بأن "المسيرتين فقدتا السيطرة وانحرفتا عن مسارهما بعد اعتراضها من قبل وحدات الحرب الالكترونية"، مشيرة إلى أن "إحدى المسيرتين سقطت في أحد الحقول، والأخرى انحرفت عن مسارها الذي كان يستهدف البنية التحتية المدنية.

من جانبه، أعلن حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف سقوط طائرة مسيرة بالقرب من مدينة كولومنا الواقعة جنوب شرقي العاصمة الروسية، مرجحا في الوقت نفسه أنها كانت تستهدف إحدى منشآت البنية التحتية المدنية في البلاد.

وأكد فوروبيوف عدم وقوع أي أضرار أو إصابات تذكر جراء هذا الحادث، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قام بفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم.


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