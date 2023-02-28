موزمبيق تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر بدءا من الغد

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تتولى جمهورية موزمبيق أعمال الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، بدءا من الأربعاء الموافق الأول من مارس، وسيتم ذلك في جلسة إجرائية تعرض خلالها موزمبيق عبر وزير خارجيتها ورقة عمل تتضمن تصوراتها لعمل المجلس، خلال الشهر المقبل، والقضايا ذات الأولوية في أجندة أعماله.



وتتوقع مصادر مجلس الأمن أن تكون قضايا السلم والأمن في إفريقيا على رأس أجندة العمل الموزمبيقية، خلال الشهر المقبل، حيث تحدد يوم الخميس المقبل، موعدا لعقد اجتماع لممثلي الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان (UNMISS).



وقالت المصادر إن الدول الأعضاء تضغط لعقد جلسة خاصة خلال الأسبوع الجاري؛ لاستعراض تطورات الأوضاع في إسرائيل والمناطق الفلسطينية والضفة الغربية وغزة على ضوء التوترات الأمنية الحاصلة حاليا، إلا أنه لم يتحدد موعد إلى الآن لعقد تلك الجلسة.



وتحدد الثالث من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمن لمسئولي إدارة مكافحة الإرهاب التنفيذيين، وهي اللجنة المشكلة بموجب القرار الأممي رقم 1373 للنظر في متطلبات تعزيز أنشطة اللجنة في مناطق العالم.