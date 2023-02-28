موانئ البحر الأحمر : تصدير 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، تم خلالها تداول 18 ألف طن بضائع عامة، ومتنوعة، و 924 شاحنة و 484 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيان الحركة الملاحية لموانئ الهيئة اليوم، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و 477 شاحنة و 454 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و 447 شاحنة و 30 سيارات .

واستقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم، السفينة أمل، وغادرت السفينتين دليلة، الحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OB HEART وثلاث سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، دليلة، بينما غادر السفينتين امل، بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة 280 شاحنة بميناء نويبع.

واستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا، وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية " وصول وسفر" للسفينتين سينا، و بريدج، كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE وعلي متنها 396 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1445 راكب بموانئها المختلفة .

وكان استقبل أمس ميناء سفاجا السفينة AFRICAN HERON وعلى متنها 32000 طن الومنيوم قادمة من استراليا وثلاث سفن أخرى وهى الحرية، بوسيدون اكسبريس ودليلة بينما تغادر السفينة أمل.