اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:45 م
أكرم القصاص
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مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في محافظة هيران الصومالية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:01 م
مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في محافظة هيران الصومالية عناصر من حركة الشباب
أ ش أ

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أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 عناصر من ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة هيران.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن قوات جهاز الأمن والمخابرات بالصومال تمكنت، بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، من قتل مسؤول الصحة وقائد ميداني بميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة بالإضافة إلى 8 آخرين في قرية "بوروين" على بعد 23 كلم عن مدينة "جللقسي" بمحافظة هيران.

وأكد الوزارة التزام الحكومة الصومالية بالقضاء على ميليشيات الخوارج، مثمنة دور المقاومة الشعبية والشعب الصومالي في الإسراع من هزيمة الإرهاب في البلاد.

 


حركة الشباب

محافظة هيران

الصومال

اخبار الصومال



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