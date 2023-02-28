مقتل عامل فى مشاجرة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى عامل مصرعه نتيجه طعنة فى الصدر بسلاح أبيض خلال مشاجرة فى مدينة المستقبل دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحتتصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بجوار سوق المستقبل دائرة مركز أبوصوير، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان المشاجرة التى أسفرت عن مصرع إبراهيم السيد محمد 21عام مقيم ابوصوير مصاب طعنة بالصدر، ونجحت الاجهزة الامنية فى القبض على طرفى المشاجرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى.