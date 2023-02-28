مصر وقطر توقعان 3 اتفاقيات تعاون فى قطاع الصحة

رسالة الدوحة: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى





شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات تعاون فى مجال الصحة بين وزارة الصحة ونظيرتها القطرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقال الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة خلال كلمته أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية وإنها تصنع أكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء محليا.