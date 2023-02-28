اليوم السابع
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مصر وقطر توقعان 3 اتفاقيات تعاون فى قطاع الصحة

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:08 ص
مصر وقطر توقعان 3 اتفاقيات تعاون فى قطاع الصحة توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية
رسالة الدوحة: هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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هند مختار رسالة الدوحة
 
شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء توقيع 3 اتفاقيات تعاون فى مجال الصحة بين وزارة الصحة ونظيرتها القطرية.
 
وعقد  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
 
وقال الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة خلال كلمته أن  مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية  وإنها تصنع أكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء محليا.
توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (1)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (2)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (3)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (4)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (5)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (6)
 

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص (7)
 

 

 


مصر وقطر

زيارة رئيس الوزراء لقطر

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

رابطة رجال الاعمال القطريين

الغرف التجارية القطرية

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