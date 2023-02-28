مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين على كوبرى المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح وحالتهم غير مستقرة، نتيجة تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى أعلى كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وتم نقل الجثة لمشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة إسعاف مع سيارة أخرى على كوبرى المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بينهم مسعف سيارة الإسعاف واصيبوا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث وهناك حالتين من المصابين حالتهم غير مستقرة.

تم نقل المصابين إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة ذات المجمع الطبى تحت تصرف النيابة العامة، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.